Brasile con striscione anti - razzismo,poi banana dagli spalti (Di martedì 27 settembre 2022) Amichevole questa sera al Parco dei Principi di Parigi fra Brasile e Tunisia. E' finita 4 - 1 ma a fare notizia più che il risultato, determinato per la Seleçao dalla doppietta di Raphinha e dai gol ...

