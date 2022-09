I tre anni che inventarono New York (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra immagini storiche, riproduzioni di opere e ritagli di riviste, l’ultimo libro curato da Germano Celant racconta l’evoluzione scandalosa e irriverente dell’arte newyorchese nei primi anni sessanta. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra immagini storiche, riproduzioni di opere e ritagli di riviste, l’ultimo libro curato da Germano Celant racconta l’evoluzione scandalosa e irriverente dell’arte newyorchese nei primisessanta. Leggi

repubblica : Matteo Salvini, il tramonto del Capitano: i tre anni di errori e capricci del grande dissipatore… - eziomauro : Matteo Salvini, il tramonto del Capitano: i tre anni di errori e capricci del grande dissipatore - la Repubblica - matteosalvinimi : Dopo tre anni, finalmente, il grande popolo della Lega torna a #Pontida! Credo nell'Italia, #CREDO nella LEGA!… - VoceVeritatis90 : RT @BlackTristan: Tre anni che rompono il cazzo con 'governo non eletto, non ci fanno votare!1!11!!1!!1' poi a 4 ore dalla chiusura delle u… - Michele08947352 : RT @Covidioti: Curioso: mezza Italia oggi vede pericoli inesistenti di discriminazione contro gay e minoranze ma non ha voluto vedere tutte… -