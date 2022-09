Ultime Notizie – Russia, Kirill: “Morire in guerra lava tutti i peccati” (Di domenica 25 settembre 2022) Il Patriarca di Mosca Kirill è tornato a incoraggiare i fedeli ad arruolarsi. “La Chiesa prega perché questa guerra finisca il prima possibile – ha detto il Patriarca nella sua omelia domenicale -. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che chi muore, adempiendo al proprio dovere militare, si sacrifica per gli altri. E quindi crediamo che questo sacrificio lavi via tutti i peccati che una persona ha commesso”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Il Patriarca di Moscaè tornato a incoraggiare i fedeli ad arruolarsi. “La Chiesa prega perché questafinisca il prima possibile – ha detto il Patriarca nella sua omelia domenicale -. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che chi muore, adempiendo al proprio dovere militare, si sacrifica per gli altri. E quindi crediamo che questo sacrificio lavi viache una persona ha commesso”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

