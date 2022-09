Mercato Juve, il retroscena: rifiutato lo scambio de Ligt-Kantè (Di domenica 25 settembre 2022) Spunta un retroscena nel Mercato estivo della Juve: i bianconeri rifiutarono lo scambio tra de Ligt e Kantè con il Chelsea CBS Sport ha riportato un retroscena sull’ultima sessione di Mercato estiva fatta dalla Juve. I bianconeri, che nella scorsa sessione hanno venduto de Ligt, dopo la decisione dell’olandese di cambiare area. Tra i club interessati c’era anche il Chelsea, che avrebbe proposto uno scambio con Kanté. I dirigenti bianconeri hanno declinato l’offerta visto che l’intenzione era quella di incassare dalla cessione del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Spunta unnelestivo della: i bianconeri rifiutarono lotra decon il Chelsea CBS Sport ha riportato unsull’ultima sessione diestiva fatta dalla. I bianconeri, che nella scorsa sessione hanno venduto de, dopo la decisione dell’olandese di cambiare area. Tra i club interessati c’era anche il Chelsea, che avrebbe proposto unocon Kanté. I dirigenti bianconeri hanno declinato l’offerta visto che l’intenzione era quella di incassare dalla cessione del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

