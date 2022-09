Atletica | Eliud Kipchoge è un mostro | Record del Mondo di Maratona | impresa a Berlino

Leggi su oasport

(Di domenica 25 settembre 2022)ha firmato il nuovodeldi. Il keniano ha corso i 42 km acon il superlativo tempo di 2h01:09, migliorando di trenta secondi il precedente primato che egli stesso aveva siglato quattro anni fa proprio nella capitale tedesca. Il 37enne era transitato alla mezza in 59:51 e si era anche pensato alla prima discesa sotto le due ore in gara ufficiale (nel 2019 lo aveva fatto a Vienna ma in condizioni non omologate dalla IAAF). Il keniano resta con una sola lepre a disposizione dopo 25 km, ma il ritmo non è quello sperato e negli ultimi 15 km deve fare tutto da solo: si passa da un ritmo folle da 2’44” al chilometro a passaggi di dieci secondi più alti. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Rio 2016 firma comunque un’mitica ...