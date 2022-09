Gf Vip 7, scatta una clamorosa lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi: ecco cosa è successo (Di sabato 24 settembre 2022) Furiosissima lite tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi per le presunte avances che Luca le avrebbe rivolto. Tutto è iniziato giovedì scorso, quando nel corso della puntata, una clip che mostrava momenti di scherzo e complicità tra Luca e Elenoire ha fatto ridere tutti. Fin lì tutto bene, quando poi la Ferruzzi ha accusato Salatino di averci provato con lei e di essersi tirato indietro una volta mandata in onda la clip. Salatino, dal canto suo, ha specificato che la clip non ha destato in lui fastidio, ma che la sua fidanzata Soraia Ceruti possa infastidirsi. Poco fa, i due sono tornati a parlarsi, ma Elenoire ha accusato Luca di vergognarsi di lei, anche se in realtà ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 settembre 2022) Furiosissimatraper le presunte avances chele avrebbe rivolto. Tutto è iniziato giovedì scorso, quando nel corso della puntata, una clip che mostrava momenti di scherzo e complicità traha fatto ridere tutti. Fin lì tutto bene, quando poi laha accusatodi averci provato con lei e di essersi tirato indietro una volta mandata in onda la clip., dal canto suo, ha specificato che la clip non ha destato in lui fastidio, ma che la sua fidanzata Soraia Ceruti possa infastidirsi. Poco fa, i due sono tornati a parlarsi, maha accusatodi vergognarsi di lei, anche se in realtà ...

IsaeChia : #GfVip 7, scatta una clamorosa lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi: ecco cosa è successo L’ex tronista ha… - infoitcultura : Antonino demolisce Belen al GF Vip: scatta la censura ma è troppo tardi - gossipnewitalia : GF Vip: scatta la protesta social per la censura #AlfonsoSignorini #elenoireferruzzi #gossipnewsItalia… - VicolodelleNews : #GFVip Antonino Spinalbese spiega cosa non andava con Belen e subito scatta la censura - Il Vicolo delle News Il Vi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7: Attilio Romita spara a zero sulla regina e scatta la censura -