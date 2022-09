Checco Zalone torna nei teatri di tutta Italia con il nuovo spettacolo (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo i successi cinematografici, in autunno prende il via il nuovo tour teatrale di Checco Zalone, che attraverserà l'Italia con lo spettacolo Amore + Iva. Checco Zalone torna nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo e farà tappa anche a Benevento il 25 giugno 2023 all'Arena Musa per chiudere, con un evento speciale, l'edizione 7 del BCT. L'artista sarà in tour per un anno: il debutto a Firenze, il prossimo 8 novembre, nel periodo natalizio lo spettacolo sarà a Milano. Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull'iconico palcoscenico dell'Arena di Verona. Checco Zalone sarà nei ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo i successi cinematografici, in autunno prende il via iltour teatrale di, che attraverserà l'con loAmore + Iva.neidicon il suoe farà tappa anche a Benevento il 25 giugno 2023 all'Arena Musa per chiudere, con un evento speciale, l'edizione 7 del BCT. L'artista sarà in tour per un anno: il debutto a Firenze, il prossimo 8 novembre, nel periodo natalizio losarà a Milano. Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull'iconico palcoscenico dell'Arena di Verona.sarà nei ...

MustafaMond5 : @MarcoRizzoPC con un debito mostruoso,con i Turchi a Tunisi,i Russi in Cirenaica,l' Algeria con le Zee a 12 km dall… - fm197544 : @vluccio @Moonlightshad1 Checco Zalone (piaccia o meno non importa) in un film diceva al figlio che se hai piccolo… - beneventoapp : BCT 7 – Sarà CHECCO ZALONE a chiudere l’edizione 2023 del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione c… - TV7Benevento : BCT 7 - Sarà CHECCO ZALONE a chiudere l'edizione 2023 del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione c… - ilColibriLGBT : Transfobia a Sanremo: smontiamo gli stereotipi di Checco Zalone -