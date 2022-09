Elezioni 2022, Toninelli: “Se tolgono Reddito cittadinanza rischio guerra civile” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Per la Meloni il Reddito di cittadinanza è voto di scambio? “La Meloni odia i poveri. Perché il Reddito è un atto d’amore e di aiuto a favore di chi si trova in difficoltà economica. L’esatto opposto del voto di scambio, che è un atto spesso criminale”. Così, all’Adnkronos, il senatore del M5S Danilo Toninelli. A chi gli chiede se il fattore ‘Reddito’ stia giocando un ruolo decisivo nella rimonta del Movimento, l’ex ministro risponde: “Certamente. Reddito e salario minimo sono gli unici che potranno garantire la stabilità sociale nei difficili anni a venire. Non averli entrambi ci esporrà a disordini se non peggio a una guerra civile. Questo la gente che vive le difficoltà quotidiane l’ha bene capito e per questo ci voterà”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Per la Meloni ildiè voto di scambio? “La Meloni odia i poveri. Perché ilè un atto d’amore e di aiuto a favore di chi si trova in difficoltà economica. L’esatto opposto del voto di scambio, che è un atto spesso criminale”. Così, all’Adnkronos, il senatore del M5S Danilo. A chi gli chiede se il fattore ‘’ stia giocando un ruolo decisivo nella rimonta del Movimento, l’ex ministro risponde: “Certamente.e salario minimo sono gli unici che potranno garantire la stabilità sociale nei difficili anni a venire. Non averli entrambi ci esporrà a disordini se non peggio a una. Questo la gente che vive le difficoltà quotidiane l’ha bene capito e per questo ci voterà”. L'articolo ...

