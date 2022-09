Draghi premiato in Usa, Kissinger: Il premier italiano ha coraggio e visione, resterà con noi a lungo (Di martedì 20 settembre 2022) “Ho sempre avuto fiducia in Mario Draghi e nella sua straordinaria capacita’ di analisi intellettuale. E’ stato chiamato ad assumere ruoli complicati, varie posizioni di responsabilita’, come presidente della Bce e come primo ministro in un momento difficile, ma ha sempre dimostrato capacita’, coraggio e visione, analizzando le questioni che gli si ponevano con il giusto approccio”: lo ha detto l’ex Segretario di Stato Usa Henry Kissinger nella ‘laudatio’ del premio `World Statesman Awardi al premier Mario Draghi a New York. “Il suo coraggio e la sua visione faranno si’ che restera’ con noi a lungo”, ha aggiunto, mentre Draghi faceva con la mano il gesto di frenare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “Ho sempre avuto fiducia in Marioe nella sua straordinaria capacita’ di analisi intellettuale. E’ stato chiamato ad assumere ruoli complicati, varie posizioni di responsabilita’, come presidente della Bce e come primo ministro in un momento difficile, ma ha sempre dimostrato capacita’,, analizzando le questioni che gli si ponevano con il giusto approccio”: lo ha detto l’ex Segretario di Stato Usa Henrynella ‘laudatio’ del premio `World Statesman Awardi alMarioa New York. “Il suoe la suafaranno si’ che restera’ con noi a”, ha aggiunto, mentrefaceva con la mano il gesto di frenare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

