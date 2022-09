DiMarzio : #SerieA | @acspezia: le prime parole di #Macía, nuovo Chief Football Officer del club - cdsnews : Macìa è arrivato: “I Platek vogliono portare lo Spezia ad un altro livello” - firenzeviola_it : MACIA, A Spezia non ho gli obiettivi di Firenze - Fiorentinanews : Macia: 'Gli obiettivi di #Fiorentina e Spezia sono diversi, ma l'importante è puntare a migliorarsi. - Spezia_1906 : ?? 'Qui per far crescere un progetto ambizioso. Spezia squadra interessante' ???? Eduardo #Macia si presenta allo… -

Calciomercato.com

Una battuta anche su, in settimana nominato nuovo Chief Football Officer del club. "Ci siamo ...appuntamento per cominciare a discutere in maniera approfondita sulla situazione dello, a ...Le statistiche dicono che lotira poco in porta, ma con una percentuale di realizzazione alta. "Credo che le tendenze numeriche che caratterizzano una squadra debbano essere analizzate non ... Spezia, Macia: 'Qui per un progetto ambizioso e solido. Tifosi Come quelli del Liverpool...' Annunciato la scorsa settimana come nuovo Chief Football Officier dello Spezia, Eduardo Macía ha rilasciato le prime dichiarazioni da quando è entrato a far parte del club ligure. Di seguito le parole ...Arrivato questa mattina negli uffici di via Melara, Eduardo Macía, ha parlato per la prima volta da Chief Football Officer dello Spezia Calcio al sito ufficiale ...