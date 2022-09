Meteo Napoli | bel tempo almeno fino a mercoledì 21

Leggi su 2anews

(Di lunedì 19 settembre 2022) Le ultime previsioniriportano cieli in prevalenza poco nuvolosi per i prossimi giorni, quando, nonostante un calo delle temperature, non sono previste piogge. Aggiornamento previsioni, lunedì, 19 settembre riportato dal sito 3b.com: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura