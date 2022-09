Coppa Davis, Filippo Volandri: “USA fortissimi, sarà una grande battaglia. I ragazzi sono stati strepitosi” (Di domenica 18 settembre 2022) Filippo Volandri può avere di che essere felice. Lui, che è stato alfiere della Davis azzurra sul rosso negli anni meno facili per l’Italia, ora, con un nuovo format e da capitano non giocatore, può avere i suoi ottimi sorrisi per il passaggio ai quarti di finale di Malaga nel prossimo novembre con tre vittorie su tre. Queste le parole del livornese alla Rai: “Volevamo vincere anche questa partita, dare un segnale. Questa squadra vuole andare veloce passo dopo passo. Siamo felicissimi, tutti hanno fatto la loro parte, chi ha giocato e chi no, il pubblico, chi ha reso questo evento possibile. E’ stato un evento di squadra, siamo orgogliosi“. Calendario Coppa Davis 2022, quando si giocano le Finali? Date, tabellone, programma, orari, tv, streaming E a proposito dei prossimi avversari, gli ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)può avere di che essere felice. Lui, che è stato alfiere dellaazzurra sul rosso negli anni meno facili per l’Italia, ora, con un nuovo format e da capitano non giocatore, può avere i suoi ottimi sorrisi per il passaggio ai quarti di finale di Malaga nel prossimo novembre con tre vittorie su tre. Queste le parole del livornese alla Rai: “Volevamo vincere anche questa partita, dare un segnale. Questa squadra vuole andare veloce passo dopo passo. Siamo felicissimi, tutti hanno fatto la loro parte, chi ha giocato e chi no, il pubblico, chi ha reso questo evento possibile. E’ stato un evento di squadra, siamo orgogliosi“. Calendario2022, quando si giocano le Finali? Date, tabellone, programma, orari, tv, streaming E a proposito dei prossimi avversari, gli ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Eurosport_IT : Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: ques… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - sportface2016 : #CoppaDavis 2022, l’#Italia festeggia: “Ringraziamo #Sonego che non è qui con noi, 10 e lode al pubblico di Bologna” - simmonari : Coppa Davis, l'Italia vince il girone: nei quarti a Malaga contro gli Usa -