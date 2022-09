Viktoria Plzen-Inter | Bilek in conferenza stampa | “Ci aspettiamo di essere pronti”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Michalinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Michalche domani ospiterà l’allo Stadion m?sta Plzn? nella seconda giornata della Champions League 2022/2023. L’allenatore dei blurossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Dove vede i punti di forza e quali i punti deboli dell’?“Non hanno punti deboli… È una squadra molto forte, con due attaccanti come Dzeko e Lautaro molto forti, ma lo stesso vale anche per i centrocampisti. Sono bravi ad attaccare velocemente, dovremo stare attenti a non concederglieli spazi negli ...

Viktoria Plzen-Inter è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League e si gioca martedì alle 18:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv ...Commenta per primo Lukas Kalvach, mediano classe '95 del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'Inter: Avete giocato tante partita una dopo l'altra, come state a livello fisico 'Sicuramente il ...