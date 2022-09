Superbike | tre piloti contro il resto del mondo Bautista resta leader | ma tutto può ancora succedere

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022) Anche in Francia non sono mancate le emozioni nel Mondiale, campionato sempre più incerto con una bellissima lotta a tre per il titolo. Lo spagnolo Alvaro(Ducati), il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) ed il turco Toprak Razgatl?oglu (Yamaha) sono pronti per continuare una bagarre che diventa più interessante ad ogni evento, una sfida unica ed appassionante. I primi due hanno iniziato sin da subito a lottare, mentre il campione delin carica ha iniziato ad inseguire i rivali dopo la tappa di Misano Adriatico. L’Italia ha rilanciato il #1 del gruppo che ora diventa ‘pericoloso’ per la Ducati e per Kawasaki, due brand che nelle prime uscite sembravano superiori a ‘Toprak’.puòtra i tre tenori del Mondiale riservato alle derivate, come accaduto questo fine ...