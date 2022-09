Domenica IN al debutto: gli ascolti dell’11 settembre 2022 (Di lunedì 12 settembre 2022) Mara Venier è stata chiara: quella che è partita ieri dovrebbe essere la sua ultima Domenica In e anche per questo se la vivrà senza pensare troppo agli ascolti ma solo a far bene il suo lavoro. “Mi avevano detto di non iniziare l’11 settembre, visto che c’era anche il Gran Premio di Formula 1 a Monza” -ha detto Mara Venier commentando il capitolo ascolti- “Ma io ho detto che andavo lo stesso in onda”. Queste le parole della conduttrice di Rai 1 a poche ore dal debutto del suo programma. Ha fatto bene? Ha fatto male? Lo scorso anno, ha ricordato la conduttrice, ha avuto contro, come succederà anche dalla prossima settimana, cavalli di razza come Amici e Verissimo eppure il programma di Rai 1 ha portato a casa ascolti d’oro, i migliori degli ultimi anni. E allora si va in onda, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 settembre 2022) Mara Venier è stata chiara: quella che è partita ieri dovrebbe essere la sua ultimaIn e anche per questo se la vivrà senza pensare troppo aglima solo a far bene il suo lavoro. “Mi avevano detto di non iniziare l’11, visto che c’era anche il Gran Premio di Formula 1 a Monza” -ha detto Mara Venier commentando il capitolo- “Ma io ho detto che andavo lo stesso in onda”. Queste le parole della conduttrice di Rai 1 a poche ore daldel suo programma. Ha fatto bene? Ha fatto male? Lo scorso anno, ha ricordato la conduttrice, ha avuto contro, come succederà anche dalla prossima settimana, cavalli di razza come Amici e Verissimo eppure il programma di Rai 1 ha portato a casad’oro, i migliori degli ultimi anni. E allora si va in onda, si ...

