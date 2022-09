Dentro Pellegrini e Satriano, out Karsdrop: le ufficiali di Empoli-Roma (Di lunedì 12 settembre 2022) Empoli Roma- Ultima partita in programma di questa sesta giornata di Serie A, dopo il pari della Juventus contro la Salernitana, tocca alla Roma di Mourinho. Ultima gara della sesta giornata di campionato, la Roma tormentata dalla doppia sconfitta in Serie A e in Europa League, vuole tornare subito alla vittoria. L’Empoli, invece, ha bisogno subito di fare punti per tornare dalla parte sinistra della classifica. Partiamo dalle ufficiali dei Toscani che schierano a difesa di Vicario, Ismaijili e Luperto al centro con Stojanovic e Parisi sulle due fascie. In mediana sorpresa Haas con Bandinelli e Razvan Marin. Sulla trequarti spazio a Pjaca, al posto di Bajrami, a supporto di Lammers e Dentro al fianco va Satriano. Per la Roma, solito ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 12 settembre 2022)- Ultima partita in programma di questa sesta giornata di Serie A, dopo il pari della Juventus contro la Salernitana, tocca alladi Mourinho. Ultima gara della sesta giornata di campionato, latormentata dalla doppia sconfitta in Serie A e in Europa League, vuole tornare subito alla vittoria. L’, invece, ha bisogno subito di fare punti per tornare dalla parte sinistra della classifica. Partiamo dalledei Toscani che schierano a difesa di Vicario, Ismaijili e Luperto al centro con Stojanovic e Parisi sulle due fascie. In mediana sorpresa Haas con Bandinelli e Razvan Marin. Sulla trequarti spazio a Pjaca, al posto di Bajrami, a supporto di Lammers eal fianco va. Per la, solito ...

