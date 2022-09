"Non mi faccia dire questo nome...". Totti, drammatico sfogo, cosa non riesce a dire (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti usa modi schietti e chiari per parlare di quello che sta passando dopo la separazione da Ilary Blasi. Usa parole forti che lasciano intendere quanto possa essere doloroso separarsi da una donna con cui ha condiviso 20 anni della sua vita: "Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C'è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c'è un amore durato vent'anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così". Ma a testimoniare la gravità della situazione e tutto l'imbarazzo che Totti si porta dentro è un aspetto non secondario nella lunga intervista rilasciata al Corriere. Totti non riesce nemmeno a pronunciare il nome dell'amante di Ilary: "Non mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Francescousa modi schietti e chiari per parlare di quello che sta passando dopo la separazione da Ilary Blasi. Usa parole forti che lasciano intendere quanto possa essere doloroso separarsi da una donna con cui ha condiviso 20 anni della sua vita: "Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C'è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c'è un amore durato vent'anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così". Ma a testimoniare la gravità della situazione e tutto l'imbarazzo chesi porta dentro è un aspetto non secondario nella lunga intervista rilasciata al Corriere.nonnemmeno a pronunciare ildell'amante di Ilary: "Non mi ...

