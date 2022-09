L'incubo è arrivato: cosa accadrà tra poco al supermercato, nessuno vuole dirlo (Di domenica 11 settembre 2022) Sull'andamento dei prezzi hanno sbagliato perfino le banche centrali. Fino alla fine dello scorso anno, quando l'inflazione era già al 4% gli istituti di emissione, compresa la Banca centrale europea, spargevano ottimismo, dicendosi convinti che il carovita sarebbe rientrato nel 2022. Così non è stato. Anzi, c'è la prospettiva che entro la fine dell'anno l'inflazione sia a due cifre. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ammesso con onestà l'errore. Ma se hanno le idee confuse perfino i banchieri centrali i consumatori non ci stanno capendo più nulla. E non sono pochi quelli che si attendono che a breve i prezzi calino. La cartina di tornasole è rappresentata dalla corsa ai pellet, i cilindretti di legna tritata finemente e pressata che si utilizzano nelle stufe (e nelle caldaie) dedicate per scaldarsi. A marzo costavano ancora 5 euro al sacco da 15 chilogrammi. In piena ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Sull'andamento dei prezzi hanno sbagliato perfino le banche centrali. Fino alla fine dello scorso anno, quando l'inflazione era già al 4% gli istituti di emissione, compresa la Banca centrale europea, spargevano ottimismo, dicendosi convinti che il carovita sarebbe rientrato nel 2022. Così non è stato. Anzi, c'è la prospettiva che entro la fine dell'anno l'inflazione sia a due cifre. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ammesso con onestà l'errore. Ma se hanno le idee confuse perfino i banchieri centrali i consumatori non ci stanno capendo più nulla. E non sono pochi quelli che si attendono che a breve i prezzi calino. La cartina di tornasole è rappresentata dalla corsa ai pellet, i cilindretti di legna tritata finemente e pressata che si utilizzano nelle stufe (e nelle caldaie) dedicate per scaldarsi. A marzo costavano ancora 5 euro al sacco da 15 chilogrammi. In piena ...

