“È vivo e vegeto”: dopo 29 anni continua la ricerca di Matteo Messina Denaro | Dove si nasconde? (Di domenica 11 settembre 2022) Non si sa più nulla di Matteo Messina Denaro dal giugno 1993, anno in cui cominciò la latitanza di uno degli uomini più importanti di Cosa Nostra. Ma che fine ha fatto U Siccu? Ha compiuto 60 anni ad aprile, ma metà della sua esistenza l’ha trascorsa in latitanza. Un uomo fantasma, imprendibile e imprevedibile. L'articolo “È vivo e vegeto”: dopo 29 anni continua la ricerca di Matteo Messina Denaro Dove si nasconde? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 11 settembre 2022) Non si sa più nulla didal giugno 1993, anno in cui cominciò la latitanza di uno degli uomini più importanti di Cosa Nostra. Ma che fine ha fatto U Siccu? Ha compiuto 60ad aprile, ma metà della sua esistenza l’ha trascorsa in latitanza. Un uomo fantasma, imprendibile e imprevedibile. L'articolo “È”:29ladisi? NewNotizie.it.

ilariofanto0 : @Vivo_e_vegeto @F1 Dovevano mettere fuori la bandiera rossa e riprendere gli ultimi 7 giri con la classifica congel… - Vivo_e_vegeto : @ilariofanto0 @F1 In pratica in quei 3 giri non è servita a nulla tanto da ritardare pure l'intervento della gru pe… - ilariofanto0 : @Vivo_e_vegeto @F1 Doveva uscire davanti al leader, sei giri buttati nel cesso - Maranapatata69 : Vivo e vegeto ma afammocc a tt e cos - Vivo_e_vegeto : Anticipo di quello che succederà domenica prossima a Monza... @AIA_it che si porta avanti con il lavoro... -