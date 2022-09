Francesco Totti e Ilary Blasi insieme nella stessa casa: la verità non è come sembra (Di giovedì 8 settembre 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati a vivere nella stessa casa all’EUR: ecco per quale motivo La coppia più chiacchierata del momento è sicuramente quella formata da Francesco Totti, ex capitano della Roma, e Ilary Blasi, volto noto di Canale 5 per la conduzione di programmi come il Grande Fratello VIP e L’isola dei famosi. (Foto web)L’ex calciatore giallorosso e la conduttrice di Canale 5, sono finiti al centro del gossip per via della separazione annunciata tramite un comunicato rilasciato all’Ansa. La conduttrice dichiarò: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso ... Leggi su kronic (Di giovedì 8 settembre 2022)sono tornati a vivereall’EUR: ecco per quale motivo La coppia più chiacchierata del momento è sicuramente quella formata da, ex capitano della Roma, e, volto noto di Canale 5 per la conduzione di programmiil Grande Fratello VIP e L’isola dei famosi. (Foto web)L’ex calciatore giallorosso e la conduttrice di Canale 5, sono finiti al centro del gossip per via della separazione annunciata tramite un comunicato rilasciato all’Ansa. La conduttrice dichiarò: “Dopo vent’annie tre splendidi figli, il mio matrimonio conè terminato. Il percorso ...

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - denisede_simone : RT @chiamamematto: francesco totti in squadra con sangiovanni questa la chiamo vittoria - tinixqueen : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - sangioegiusupp : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - alice_bettini3 : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… -