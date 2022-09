Sondaggi TP: aumento prezzo gas e inflazione, il 51,1% degli italiani chiede la revoca delle sanzioni alla Russia (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche questa campagna elettorale è stata inondata di promesse da parte dei partiti. La sorpresa è che a queste promesse la maggioranza degli elettori delle forze politiche in campo dà credito. Il 28% ci crede ciecamente mentre il 56,5% considera le promesse come indicazioni di una direzione che verrà poi rispettata. L’8% ritiene che gran parte delle promesse non saranno rispettate mentre solo il 4,3% è sicuro che alla fine non verrà rispettato alcun impegno preso in campagna elettorale dalle forze politiche. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022. Fonte: Termometro PoliticoNonostante la disaffezione verso la politica, la maggioranza degli intervistati ritiene che votare sia utile ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche questa campagna elettorale è stata inondata di promesse da parte dei partiti. La sorpresa è che a queste promesse la maggioranzaelettoriforze politiche in campo dà credito. Il 28% ci crede ciecamente mentre il 56,5% considera le promesse come indicazioni di una direzione che verrà poi rispettata. L’8% ritiene che gran partepromesse non saranno rispettate mentre solo il 4,3% è sicuro chefine non verrà rispettato alcun impegno preso in campagna elettorale dalle forze politiche. È quanto emerge dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022. Fonte: Termometro PoliticoNonostante la disaffezione verso la politica, la maggioranzaintervistati ritiene che votare sia utile ...

danieledv79 : RT @ferdinandodanzi: @marattin @repubblica È la conferma che i veri sondaggi danno #TerzoPolo in aumento e il @pdnetwork in discesa vertica… - ninabecks1 : RT @ferdinandodanzi: @marattin @repubblica È la conferma che i veri sondaggi danno #TerzoPolo in aumento e il @pdnetwork in discesa vertica… - ferdinandodanzi : @marattin @repubblica È la conferma che i veri sondaggi danno #TerzoPolo in aumento e il @pdnetwork in discesa verticale - MatteoSchiavo18 : @FPanunzi L'aumento di troll (e non) grillini ultimamente mi pare interessante. In un momento che in teoria era di… - orsoladirago : Avevo previsto sorprese dal M5S ed ecco che i sondaggi ora lo danno sopra il 12% con un aumento di ? del 3%.Preve… -