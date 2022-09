Quarant’anni fa la mafia uccideva il generale Dalla Chiesa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 settembre 2022) A 40 annimorte per mano delladelCarlo Alberto– ucciso da Cosa nostra il 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini, in un attentato nel quale persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo – Palermo è pronta a ricordare una delle figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata, ildei Carabinieri spedito in Sicilia e divenuto martire dopo poco più di tre mesi. Il 3 settembre 1982 a Palermo Cosa Nostra uccise il prefetto Carlo Alberto, la moglie e il suo agente di scorta Quel 1982 è passato alla storia come uno degli anni peggiori dal punto di vista degli omicidi die la contabilità delle vittime si aggiornava quasi ...