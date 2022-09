Mitchell a Cleveland: ecco come cambiano Cavs, Jazz e... Knicks (Di venerdì 2 settembre 2022) Donovan Mitchell ai Cleveland Cavaliers. La notizia è succosa, il mercato Nba sa regalare un colpo clamoroso a settembre, quasi fuori "tempo massimo". Gli Utah Jazz se lo fanno pagare caro: in cambio ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) DonovanaiCavaliers. La notizia è succosa, il mercato Nba sa regalare un colpo clamoroso a settembre, quasi fuori "tempo massimo". Gli Utahse lo fanno pagare caro: in cambio ...

rprat75 : Scusate i tempi omerici, c'è stato un malinteso redazione, capita. Ecco qua i miei pensieri sulla trade Mitchell su… - Bab_ala : RT @StorieASpicchi: Boooomba! I Cleveland Cavaliers hanno appena acquistato Donovan Mitchell ?? Dettagli in arrivo! #otnba - Blaise64048559 : @AndBand7 Sono super d'accordo sul fatto che se sei un mercato come Cleveland e hai la possibilità di prendere un g… - Woe20XX : @rprat75 Come valuti la trade di mitchell? Cleveland ora ha un buon quintetto e anche di prospettiva, in termini di… - kaiserrossii : Non so se lo avete ancora capito ma DONOVAN MITCHELL È UN CAVALIERE DI CLEVELAND -