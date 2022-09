Maestri a confronto, il ‘grazie’ di Bruno Bozzetto a Piero Angela (Di giovedì 1 settembre 2022) Avrei voluto scriver queste righe alcuni giorni fa, ma le luci dei riflettori su Piero Angela erano così abbaglianti che ho preferito restare a meditarle nell’ombra. Parlare di Piero Angela non mi è facile. Son troppo affezionato e legato a lui per riuscire ad essere distaccato, ma ci proverò, cercando di parlare soprattutto della nostra lunga collaborazione. Con queste parole si apre un lungo post di Bruno Bozzetto sul suo profilo Facebook. Una nota intima e cordiale che racconta, sin dalla sua nascita, la lunghissima e proficua collaborazione professionale tra i due, il rapporto umano che li legava e ciò che di simile nella personalità di ciascuno ha reso possibile la grande sintonia tra di loro, tutto descritto con sincero affetto e consueta padronanza di idee e parole dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Avrei voluto scriver queste righe alcuni giorni fa, ma le luci dei riflettori suerano così abbaglianti che ho preferito restare a meditarle nell’ombra. Parlare dinon mi è facile. Son troppo affezionato e legato a lui per riuscire ad essere distaccato, ma ci proverò, cercando di parlare soprattutto della nostra lunga collaborazione. Con queste parole si apre un lungo post disul suo profilo Facebook. Una nota intima e cordiale che racconta, sin dalla sua nascita, la lunghissima e proficua collaborazione professionale tra i due, il rapporto umano che li legava e ciò che di simile nella personalità di ciascuno ha reso possibile la grande sintonia tra di loro, tutto descritto con sincero affetto e consueta padronanza di idee e parole dal ...

