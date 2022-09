Elezioni Politiche, il presidente del M5s Giuseppe Conte torna ad Avellino (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – In vista delle prossime Elezioni Politiche in programma il 25 settembre, il Movimento 5 Stelle fa tappa ad Avellino. Domenica 4 settembre 2022 alle 9.15, il vice presidente del M5s Michele Gubitosa terrà una conferenza presso il Circolo della Stampa. Successivamente, alle 9.45 è previsto l’arrivo del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, incontrerà cittadini ed elettori nei pressi della Prefettura dove sarà installato un gazebo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In vista delle prossimein programma il 25 settembre, il Movimento 5 Stelle fa tappa ad. Domenica 4 settembre 2022 alle 9.15, il vicedel M5s Michele Gubitosa terrà una conferenza presso il Circolo della Stampa. Successivamente, alle 9.45 è previsto l’arrivo deldel Movimento 5 Stelle,, incontrerà cittadini ed elettori nei pressi della Prefettura dove sarà installato un gazebo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - LaVeritaWeb : Il «diritto» all’aborto è un totem della sinistra a cui vanno opposte politiche a tutela di madre e figlio. Senza a… - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - Hattoriando : RT @Azione_it: Le posizioni elitarie vanno cercate altrove. Tra chi vuole ridiscutere o liquidare il PNRR, tra chi non lo ha mai votato e f… - moneypuntoit : ?? Risultato elezioni politiche 2022: quando si saprà e cosa succede dopo ?? -