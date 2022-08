La carenza di gas durerà ancora a lungo, ma gli Stati Ue hanno (forse) una soluzione (Di mercoledì 31 agosto 2022) La carenza di gas non è solo un problema del presente o dell’inverno che sta per arrivare: potrebbe durare diversi anni. Lo ha ricordato agli Stati europei Ben van Beurden, amministratore delegato di Shell, che lunedì in conferenza stampa ha messo in una prospettiva di lungo periodo la necessità di trovare forniture alternative agli idrocarburi russi. «Può darsi che avremo un certo numero di inverni in cui dovremo in qualche modo trovare altre soluzioni», ha detto van Beurden. Un report di Energy Intelligence, il portale che si occupa di far circolare le corrette informazioni sui temi energetici, conferma l’avvertimento: «La crisi potrebbe facilmente estendersi al 2023 e oltre. È probabile che l’Europa terminerà il prossimo inverno con lo stock esaurito, e il prossimo anno la domanda resterà alta, le forniture limitate e i prezzi del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladi gas non è solo un problema del presente o dell’inverno che sta per arrivare: potrebbe durare diversi anni. Lo ha ricordato aglieuropei Ben van Beurden, amministratore delegato di Shell, che lunedì in conferenza stampa ha messo in una prospettiva diperiodo la necessità di trovare forniture alternative agli idrocarburi russi. «Può darsi che avremo un certo numero di inverni in cui dovremo in qualche modo trovare altre soluzioni», ha detto van Beurden. Un report di Energy Intelligence, il portale che si occupa di far circolare le corrette informazioni sui temi energetici, conferma l’avvertimento: «La crisi potrebbe facilmente estendersi al 2023 e oltre. È probabile che l’Europa terminerà il prossimo inverno con lo stock esaurito, e il prossimo anno la domanda resterà alta, le forniture limitate e i prezzi del ...

LaVeritaWeb : Il Ttf, che detta i prezzi in Europa, è sregolato: non c’è liquidità, manca la possibilità di sospendere gli scambi… - CameliaCamCam1 : RT @lgpapaleo: Carenza di gas entro l’anno termico,cartiere prime industrie a chiudere con paralisi anche della raccolta differenziata,inte… - Ilmarchese15 : RT @lgpapaleo: Carenza di gas entro l’anno termico,cartiere prime industrie a chiudere con paralisi anche della raccolta differenziata,inte… - ElGuappo6 : @matteosalvinimi Occorre vendere direttamente il GAS ai privati e togliere i mediatori… siamo in guerra prima gli I… - ladyluisa73 : RT @lgpapaleo: Carenza di gas entro l’anno termico,cartiere prime industrie a chiudere con paralisi anche della raccolta differenziata,inte… -