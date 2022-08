Carnesecchi torna alla Cremonese: altro prestito per un anno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marco Carnesecchi torna a battere la tratta Bergamo-Cremona con un biglietto di andata e ritorno. Il portiere classe 2000 è ufficialmente di nuovo un giocatore della Cremonese, dove arriva in prestito dall’Atalanta. Non dovrebbero essere previsti diritti di riscatto. Si tratta come detto di un ritorno, visto che già nell’ultimo anno e mezzo il nativo di Rimini era stato il titolare tra i pali della squadra lombarda, conquistando anche la promozione dalla Serie B alla Serie A l’anno scorso, oltre che il premio di miglior portiere della categoria. Quest’anno ritorna in grigiorosso per puntare all’esordio in Serie A, che con l’Atalanta non è ancora riuscito a fare (solo panchine per ora). In primavera poteva diventare un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marcoa battere la tratta Bergamo-Cremona con un biglietto di andata e ritorno. Il portiere classe 2000 è ufficialmente di nuovo un giocatore della, dove arriva indall’Atalanta. Non dovrebbero essere previsti diritti di riscatto. Si tratta come detto di un ritorno, visto che già nell’ultimoe mezzo il nativo di Rimini era stato il titolare tra i pali della squadra lombarda, conquistando anche la promozione dSerie BSerie A l’scorso, oltre che il premio di miglior portiere della categoria. Quest’riin grigiorosso per puntare all’esordio in Serie A, che con l’Atalanta non è ancora riuscito a fare (solo panchine per ora). In primavera poteva diventare un ...

LazioNews_24 : #Carnesecchi torna alla #Cremonese: il portiere piaceva alla #Lazio - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Carnesecchi torna alla Cremonese, in prestito dall'Atalanta ?? - Dalla_SerieA : Empoli-Pjaca, c'è il sì. Lecce, in arrivo Oudin - - Fedeoer : RT @tommasoarmando2: Oh toh, Carnesecchi torna a Cremona. Chissà a far cosa appena avrà recuperato dall'infortunio. @USCremonese ma che ve… - lore_coe : RT @CGrigiorosso: Ufficiale: Marco #Carnesecchi torna alla #Cremonese in prestito dall'#Atalanta ???? -