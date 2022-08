Calciomercato Inter, le ultime su Gosens: l’ha rivelato l’agente! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il possibile divorzio tra Robin Gosens e l’Inter è stata una delle notizie più inaspettate delle ultime ore di Calciomercato. Trattativa lampo tra i nerazzurri e il Bayer Leverkusen, che sembra prendere sempre più forma. Calciomercato Gosens Leverkusen L’agente del difensore tedesco, in un’Intervista a RadioRadio, ha parlato così della situazione: “Robin Gosens al Bayer Leverkusen ? 60% va, 40% resta, si decide tutto in queste ore” Parole che non lasciano dubbi, la trattativa c’è ed è anche avanzata, l’unica cosa che potrebbe impedire la concretizzazione del trasferimento sono gli stretti tempi di mercato. I due club sono a colloquio, l’Inter vorrebbe inserire un obbligo di riscatto, il Leverkusen invece ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il possibile divorzio tra Robine l’è stata una delle notizie più inaspettate delleore di. Trattativa lampo tra i nerazzurri e il Bayer Leverkusen, che sembra prendere sempre più forma.Leverkusen L’agente del difensore tedesco, in un’vista a RadioRadio, ha parlato così della situazione: “Robinal Bayer Leverkusen ? 60% va, 40% resta, si decide tutto in queste ore” Parole che non lasciano dubbi, la trattativa c’è ed è anche avanzata, l’unica cosa che potrebbe impedire la concretizzazione del trasferimento sono gli stretti tempi di mercato. I due club sono a colloquio, l’vorrebbe inserire un obbligo di riscatto, il Leverkusen invece ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Inter, incontro con il Bayer Leverkusen per #Gosens Offerto prestito oneroso con obbligo a 28 m… - DiMarzio : .@inter, offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per Borna Sosa dello @VfB_int #Calciomercato ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, l'operazione #Acerbi rischia di non andare in porto. Zhang non dà l'ok. La situazi… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Milan-Inter: Pioli spera di recuperarne due. Le ultimissime - BandieraInter : GdS - Trattativa tra #Inter e #BayerLeverkusen per #Gosens è in stallo. I tedeschi hanno offerto il prestito senza… -