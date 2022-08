Meret | la mossa del Napoli sorprende tutti | gli azzurri sono pronti a farlo

(Di martedì 30 agosto 2022) A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la situazione relativa ai portieri tiene ancora banco in casa. Al momento, infatti, non si sa ancora nulla di certo sul futuro di Keylor Navas e, di conseguenza, Alexaspetta di capire se sarà lui o meno il portiere titolare per la prossima stagione. FOTO: GettyStanto a quanto riportato dal giornalista RAI esperto di mercato Ciro Venerato, il portiere ex SPAL potrebbe presto firmare un rinnovo contrattuale con il club azzurro che lo vincolerebbe fino al 2028. Alexha vissuto sino ad ora un’estate molto turbolenta: era, infatti, a un passo dallo Spezia, che poi ha deciso di ripiegare su Bartlomej Dragowski. Da quel momento, l’estremo difensore classe 1997 sembra aver riguadagnato la fiducia ...

Ladi Amrabat ad uomo su Lobotka ha bloccato la fonte del nostro gioco. Il ceco non riusciva ... Cesare - Volevo parlarti die di come questa situazione di attesa del suo futuro, che ...... ma i suoi problemi cominciano - anzi, si confermano - quando poi c'è da far paura al povero. Ma non basta, e allora, finalmente, si dà unaanche Spalletti : 61', fuori Kvara e Zielinski ... Da Acerbi a Meret e le mosse della Juve: rivivi la nostra CHAT MERCATO “Hanno impatto fisico, ti vengono addosso, per noi sarà fondamentale muovere la palla per creare spazi ed andare poi a prenderci vantaggi negli spazi che si creano, ma le squadre che fanno questo di s ...In Italia i pali sono coperti, ogni squadra ha un portiere, all’estero s’è mosso poco. Un anno dopo è cambiato tutto per non cambiare (quasi) nulla. Resiste il rischio concreto di ritrovarsi a diventa ...