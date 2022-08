Il tg di Enrico Mentana resta al buio: “Il razionamento energetico è cominciato da La7” (Di martedì 30 agosto 2022) Cala il buio al Tg La7. Sul finire della puntata in onda lunedì 29 agosto, Enrico Mentana si trova a introdurre i conduttori del programma La corsa al voto che siedono in una parte dello studio dove le luci restano spente. Il giornalista ironizza sull’accaduto con queste parole: “Voi non ci crederete – dice rivolgendosi ai telespettatori -, ma dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio, guardateli, facciamoli vedere al buio per dire com’è la situazione, come sono carini anche nella penombra. Mi sembra di riconoscere a sinistra Paolo Celata, e a destra Alessandro De Angelis”. Quindi la battuta perfettamente calata nel momento storico che stiamo vivendo: “Purtroppo abbiamo pagato la luce solo per una parte di studio. È cominciato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Cala ilal Tg La7. Sul finire della puntata in onda lunedì 29 agosto,si trova a introdurre i conduttori del programma La corsa al voto che siedono in una parte dello studio dove le lucino spente. Il giornalista ironizza sull’accaduto con queste parole: “Voi non ci crederete – dice rivolgendosi ai telespettatori -, ma dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio, guardateli, facciamoli vedere alper dire com’è la situazione, come sono carini anche nella penombra. Mi sembra di riconoscere a sinistra Paolo Celata, e a destra Alessandro De Angelis”. Quindi la battuta perfettamente calata nel momento storico che stiamo vivendo: “Purtroppo abbiamo pagato la luce solo per una parte di studio. Èil ...

