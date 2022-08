Samsung Galaxy S23: poche novità rispetto a S22, per il SoC si punta su Qualcomm (Di lunedì 29 agosto 2022) I nuovi Samsung Galaxy S23 presenteranno poche novità rispetto ai Galaxy S22 concentrandosi principalmente sull'aggiornamento del SoC L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 29 agosto 2022) I nuoviS23 presenterannoaiS22 concentrandosi principalmente sull'aggiornamento del SoC L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Samsung Galaxy S23: poche novità rispetto a S22, per il SoC si punta su Qualcomm - CeotechI : RT @CeotechI: Galaxy Tab S8 riceve One UI 4.1.1 basato su Android 12L #Aggiornamenti #Android12L #GalaxyTabS8 #GalaxyTabS8Plus #GalaxyTabS8… - gigibeltrame : Samsung Galaxy A53 5G a 369€ con le Offerte Amazon di Settembre #digilosofia - Andresfe1495 : Petro usa samsung galaxy s22 ultra. Mi presidente. - 24h_Tecnologia : Ecco in che modo Samsung testa Galaxy Z Fold4 e Flip4: Samsung mostra i test di qualità riservati a Galaxy Z Fold4… -