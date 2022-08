Il Benevento risponde presente, adesso tocca a Foggia completare la rosa (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il primo passo è stato mosso. Il Benevento ha rialzato la testa conquistando la prima vittoria stagionale ai danni del Frosinone. Un successo che restituisce fiducia e consapevolezza a un organico che ha temuto di dover cambiare guida tecnica. Tutto e, soprattutto, tutti sono rimasti al loro posto, trovando un primo barlume di continuità dopo il pareggio del “Ferraris“. Certo, il successo contro i ciociari non risolve tutti i problemi, ma permette di guardare con maggiore ottimismo al futuro e di poter lavorare con minori patemi, considerando che il calendario riserverà subito altre due gare insidiose: trasferta a Venezia e poi il Cagliari di Lapadula al “Ciro Vigorito“. La strada è stata comunque tracciata. Avanti con il nuovo modulo, come confermato dallo stesso Caserta nel post partita: “Devo guardare agli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il primo passo è stato mosso. Ilha rialzato la testa conquistando la prima vittoria stagionale ai danni del Frosinone. Un successo che restituisce fiducia e consapevolezza a un organico che ha temuto di dover cambiare guida tecnica. Tutto e, soprattutto, tutti sono rimasti al loro posto, trovando un primo barlume di continuità dopo il pareggio del “Ferraris“. Certo, il successo contro i ciociari non risolve tutti i problemi, ma permette di guardare con maggiore ottimismo al futuro e di poter lavorare con minori patemi, considerando che il calendario riserverà subito altre due gare insidiose: trasferta a Venezia e poi il Cagliari di Lapadula al “Ciro Vigorito“. La strada è stata comunque tracciata. Avanti con il nuovo modulo, come confermato dallo stesso Caserta nel post partita: “Devo guardare agli ...

