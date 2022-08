Queste foto non provano l’esistenza delle “scie chimiche”

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’articolo è stato modificato il 29 agosto 2022 dopo che un lettore ci ha segnalato un errore. In riferimento alla prima, la frase corretta è: «Nellain questione si tratta dei serbatoi presenti su un Airbus A380, aereo di linea prodotto da Airbus, multinazionale francese» (e non un «Boeing A380» come avevamo erroneamente scritto). Ci scusiamo con i lettori per la svista e ringraziamo chi ci ha segnalato l’imprecisione. Il 24 agosto 2022 sono state pubblicate su Twitter treche mostrano l’interno di un aereo in cui sono stoccati diversi contenitori. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Leesistono da almeno 3 decenni, il grave problema è che la gente parla senza sapere». Si tratta di una serie di immagini ...

jeongorsoo : MARIANNA MI SOIEGHI PERCHÉ NEMMENO TU MI HAI DETTO UN CAZZO DI TUTTE QUESTE FOTO MA IO TI VLOCCO BASTA - galamay : RT @aandreagiusti: giorno tre e queste foto è un grande serve - Frances41116806 : Queste due foto sono una cosa di meraviglioso #jeru ???? - Fra_FA7 : Queste foto vanno nella 5ª versione dell’album la lgbt version - itskyleela : @Hoba__worlD QUESTE FOTO DONA AAAA?? -

Comics Universe

... suggerendo che leerano state modificate. Usando lo strumento fluidifica in Photoshop, ha ... 'Potresti pensare che ora che è madre pensi di più alle ripercussioni chesue azioni hanno sulla ...Molte di, in larga parte giovani, potrebbero dover rinunciare a esercitare il proprio ... duedella propria tessera elettorale (una della prima pagina recante le informazioni personali, l'... Thor: Love and Thunder - Il possessore originale della Necrospada in queste foto inedite dal dietro le quinte! Silvio Berlusconi è sempre più social. In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, il leader di Forza Italia, ha compreso perfettamente che la comunicazione con i ...Kim Kardashian ha sempre riflettori puntati addosso. L'influencer e star dei reality, però, è spesso anche oggetto di critiche da parte dei suoi fan per ...