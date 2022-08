Napoli | rapina con sparatoria nei pressi di “Nennella” | due turisti feriti in ospedale

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 26 agosto 2022) Una passeggiata neidi “”, il noto ristorante dei Quartieri Spagnoli, si è trasformata in un incubo per un gruppo difrancesi in visita a. La comitiva di stranieri è stata vittima di una tentata. La loro reazione ha provocato spari d’arma da fuoco e un’aggressione., incubo neidi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.