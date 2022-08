Berlusconi su tutte le furie dopo la partita: “Tutto questo è scandaloso!” (Di venerdì 26 agosto 2022) dopo tre partite il Monza ancora una volta fallisce la conquista dei suoi primi punti in campionato perdendo questo pomeriggio contro l’Udinese, in una partita in cui addirittura era passato in vantaggio con il gol del giovanissimo classe 1999 Colpani, salvo poi essere prima raggiunta da Beto, poi quasi in extremis dal neo acquisto del Tottenham Destiny Udogie. Berlusconi Monza UdineseOltre ai tifosi brianzoli, sicuramente tra i più delusi c’è anche il presidente dei neopromossi, Silvio Berlusconi, il quale si è fatto sentire nel post partita: “Di Bello? Doveva chiamarsi Di Brutto, è stato un arbitraggio davvero scandaloso. Loro hanno giocato in dodici. Futuro Stroppa? È qui con noi: l’inizio di campionato è negativo, dobbiamo migliorare”. Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022)tre partite il Monza ancora una volta fallisce la conquista dei suoi primi punti in campionato perdendopomeriggio contro l’Udinese, in unain cui addirittura era passato in vantaggio con il gol del giovanissimo classe 1999 Colpani, salvo poi essere prima raggiunta da Beto, poi quasi in extremis dal neo acquisto del Tottenham Destiny Udogie.Monza UdineseOltre ai tifosi brianzoli, sicuramente tra i più delusi c’è anche il presidente dei neopromossi, Silvio, il quale si è fatto sentire nel post: “Di Bello? Doveva chiamarsi Di Brutto, è stato un arbitraggio davvero scandaloso. Loro hanno giocato in dodici. Futuro Stroppa? È qui con noi: l’inizio di campionato è negativo, dobbiamo migliorare”.

