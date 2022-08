Nio ET7 - Avvistata l' ammiraglia elettrica da 1 000 km di autonomia

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Un esemplare della Nio ET7 è stato fotografato con alcune camuffature durante un collaudo su strada in Germania. La berlina cinese è stata annunciata alla fine del 2021 ed è già prenotabile in Cina e in Norvegia: nei prossimi mesi è atteso il suo sbarco in Germania come capolista del mercato europeo. Oltre 1.000 km di. La vettura che vediamo in questi scatti non presenta modifiche rispetto alle immagini ufficiali rese disponibili dalla Nio. La ET7, se segue le suv ES6, EC6, ES7 ed ES8 e la berlina ET5, è l'del marchio e come tale promette contenuti tecnici particolarmente innovativi: con 653 CV e la trazione integrale le prestazioni sono elevate, ma l'elemento principale del progetto è l'adozione delle batterie a stato semi-solido da 150 kWh, che saranno disponibili in un secondo tempo accanto a quelle tradizionali da 70 e 100 kWh ...