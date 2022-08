lacittanews : L’Orchestra Sinfonica di Europa Musica e il Coro Lirico Italiano portano in scena l’opera verdiana in 3 atti. Ingre… - LazioEventi : Musica, comicità, cabaret, teatro e un grande musical. A Cerveteri, torna con la sua 16esima edizione l’Etruria Ec… -

Il Faro online

'Come ogni estate al'attesissimo appuntamento con l'opera lirica, uno spettacolo che oramai è entrato ufficialmente nella tradizione degli eventi culturali della nostra città - ha ..."Come ogni estate al'attesissimo appuntamento con l'opera lirica, uno spettacolo che oramai è entrato ufficialmente nella tradizione degli eventi culturali della nostra città " ha ... Cerveteri, torna l'appuntamento con l'opera lirica: va in scena la Traviata CERVETERI - A Cerveteri all'interno dell'arena spettacolo del Parco della Legnara torna la magia e l'emozione dell'opera lirica. Giovedì 25 agosto all ...Cerveteri (Roma) - A Etruria Eco Festival , a Cerveteri, c’è Franco 126 in concerto. La storica manifestazione estiva torna al Parco della Legnara con il cantautore romano appuntamento per sabato 20 ...