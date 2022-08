SS LAZIO, 10 milioni di euro per la partenza di Muriqi (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-07-20 11:22:33Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com La lunga telenovela legata a Veda Muriqi, in partenza dal LAZIO dall’inizio del mercato estivo, sta per concludersi. Maiorca ha alzato l’offerta per l’attaccante fino ai 10 milioni di euro richiesti dal presidente Lotito. I due club adesso discutono di bonus: salvo sorprese, il club iberico ritroverà presto i gol dell’attaccante albanese, già in prestito all’isola da gennaio. Altre notizie – Trasferimenti Altre notizie UFFICIALE – AS ROMA: DYBALA SI UNISCE A TRASFERIMENTO LIBERO Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Il blitz vincente del direttore generale Tiago Pinto ha portato l’attaccante argentino a ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-07-20 11:22:33Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com La lunga telenovela legata a Veda, indaldall’inizio del mercato estivo, sta per concludersi. Maiorca ha alzato l’offerta per l’attaccante fino ai 10dirichiesti dal presidente Lotito. I due club adesso discutono di bonus: salvo sorprese, il club iberico ritroverà presto i gol dell’attaccante albanese, già in prestito all’isola da gennaio. Altre notizie – Trasferimenti Altre notizie UFFICIALE – AS ROMA: DYBALA SI UNISCE A TRASFERIMENTO LIBERO Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Il blitz vincente del direttore generale Tiago Pinto ha portato l’attaccante argentino a ...

Francesco20588 : @TheShrimp1900 @FormelloInsider Non è quello il fatto , è che la lazio non lo accetta il prestito con riscatto fiss… - reverendo_casey : Fallimento #Milan Dopo due giornate ha gli stessi punti della #Lazio con i 30 milioni di #dekatelaere ancora in pan… - Luna_di_Venezia : @breathe1973 @pietro00112 Se tifassi Lazio avrei scritto 'Tare sveglia, guarda che bell'attaccante esterno ha preso… - AQVILAROMANA : Per Tare : #Kvaratskhelia e' la dimostrazione che spesso i giocatori forti non debbano per forza essere''famosi'' o… - Tarta32295824 : @iltoroaddosso La storia è semplice. Il valore del Toro è di 154 milioni, 10a squadra. La sesta ( zona Europa leagu… -