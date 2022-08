ilpost : La Russia non nasconde più i suoi legami con il gruppo Wagner - scienzaemedia : RT @gravitazeroeu: Il gruppo #Eni e i francesi di TotalEnergies hanno annunciato di aver individuato al largo di #Cipro riserve di #gas per… - robreg1 : RT @gravitazeroeu: Il gruppo #Eni e i francesi di TotalEnergies hanno annunciato di aver individuato al largo di #Cipro riserve di #gas per… - infoitestero : Russia, un gruppo armato rivendica l'attentato a Daria Dugina - mummy53690440 : Russia: un gruppo armato sconosciuto rivendica l’attentato a Darja Dugina -

L'attentato è stato rivendicato dall'Esercito repubblicanonazionale, unclandestino che lavora all'interno dellae si dedica al rovesciamento del regime di Putin, ha affermato Ilya ...Nel manifesto diffuso indaldissidente - ribelle, Putin viene definito " un usurpatore del potere e un criminale di guerra che ha emendato la Costituzione, scatenato una guerra ...Mosca, 22 ago. (askanews) - Ci sono più piste per individuare i responsabili dell'attentato in cui è rimasta uccisa Darja Dugina. La figlia ...Eni annuncia una importante scoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro, in una profondità d’acqua di 2.287 metri. Il blocco è operato da Eni Cyprus c ...