"Non dica bugie e si vergogni". Stupro di Piacenza, Meloni polverizza Letta (Di lunedì 22 agosto 2022) "Vergogna, nemmeno una parola sulla donna stuprata". Giorgia Meloni finita nel mirino della sinistra per il video della donna di Piacenza stuprata risponde duramente al segretario del Pd, Enrico Letta che l'aveva criticata dopo la pubblicazione del filmato. La leader di Fratelli d'Italia, in cima a tutti i sondaggi politici, non ci sta e si sfoga sui social: "Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo Stupro di Piacenza. Il video pubblicato è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto". La sinistra solleva un polverone sul filmato ma dimentica completamente che il richiedente asilo arrestato per la violenza sessuale ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) "Vergogna, nemmeno una parola sulla donna stuprata". Giorgiafinita nel mirino della sinistra per il video della donna distuprata risponde duramente al segretario del Pd, Enricoche l'aveva criticata dopo la pubblicazione del filmato. La leader di Fratelli d'Italia, in cima a tutti i sondaggi politici, non ci sta e si sfoga sui social: "Non consento a Enricodi diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimodi. Il video pubblicato è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto". La sinistra solleva un polverone sul filmato ma dimentica completamente che il richiedente asilo arrestato per la violenza sessuale ...

