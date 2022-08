LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: in gara Martina Merlo nelle batterie dei 3000 siepi (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 9:22 Primi due minuti in cui non succede nulla, l’azzurra è nella zona di testa. Passano le prime 5 con i migliori 5 tempi di ripescaggio. 9:21 Ed è partita la batteria dei 3000 siepi con Martina Merlo. 9:20 Intanto anche la greca Tzengko entra nelle qualificate automatiche con 61.24. 9:19 Andiamo ora però a concentrarci sulla batteria dei 3000 siepi che vede in gara Martina Merlo, al via tra pochi istanti. 9:17 Sfiora la qualificazione DIRETTA l’austriaca Hudson! 60.49 per lei, comunque ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI9:22 Primi due minuti in cui non succede nulla, l’azzurra è nella zona di testa. Passano le prime 5 con i migliori 5 tempi di ripescaggio. 9:21 Ed è partita la batteria deicon. 9:20 Intanto anche la greca Tzengko entraqualificate automatiche con 61.24. 9:19 Andiamo ora però a concentrarci sulla batteria deiche vede in, al via tra pochi istanti. 9:17 Sfiora la qualificazionel’austriaca Hudson! 60.49 per lei, comunque ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: comincia la quarta giornata in serata Tamberi Tortu e Iapichino - #Atletica… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 09h15 Beach volley, Arrampicata, Ginnastica artistica, Ten… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Al via la quarta giornata degli Europei di atletica a Monaco. All'Olympiastadion questa sera Gianmar… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi cerca la magia, Larissa Iapichino mina vagante - infoitsport : LIVE - ATLETICA, Europei Monaco 2022: finali giovedì 18 agosto con Tamberi IN DIRETTA -