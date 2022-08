Libero come il Signor Giancarlo: la fuga del centrodestra diventa f*ga (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non stiamo qui a fare i bacchettoni. Chi fa il nostro mestiere è conscio che l’errore è dietro l’angolo. Una battitura errata, un momento di distrazione ed ecco che si commette la gaffe che, però, ha un effetto devastante per via dei social che amplificano il tutto. Ma quella commessa da Libero quotidiano assume una potenza ancor più virale per via della tipologia dello svarione commesso, ovviamente anche riferito ai “protagonisti di questa vicenda”. Non abbiamo inserito in questo articolo il tweet originale per un motivo molto semplice: trattandosi di Twitter, probabilmente chi gestisce le pagine social del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti dovrà cancellare quel post (non essendo ancora permessa la possibilità di modifica di quanto pubblicato). Ma alle ore 16.55, quando è stato scritto questo pezzo, il tweet risulta essere ancora presente sulla pagina del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non stiamo qui a fare i bacchettoni. Chi fa il nostro mestiere è conscio che l’errore è dietro l’angolo. Una battitura errata, un momento di distrazione ed ecco che si commette la gaffe che, però, ha un effetto devastante per via dei social che amplificano il tutto. Ma quella commessa daquotidiano assume una potenza ancor più virale per via della tipologia dello svarione commesso, ovviamente anche riferito ai “protagonisti di questa vicenda”. Non abbiamo inserito in questo articolo il tweet originale per un motivo molto semplice: trattandosi di Twitter, probabilmente chi gestisce le pagine social del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti dovrà cancellare quel post (non essendo ancora permessa la possibilità di modifica di quanto pubblicato). Ma alle ore 16.55, quando è stato scritto questo pezzo, il tweet risulta essere ancora presente sulla pagina del ...

