Raspadori in panchina: Carnevali esce allo scoperto prima di Juventus-Sassuolo (Di lunedì 15 agosto 2022) La trattativa Napoli-Raspadori dopo un lungo periodo sembra pronta a decollare. Dopo aver raggiunto ormai da tempo l’accordo con il giocatore, i due club stanno cercando di limare gli ultimi dettagli per quella che sarà la cifra dell’affare. A confermare quanto appena detto, due segnali importanti: la panchina di Raspadori di questa sera contro la Juventus e le parole di Giovanni Carnevali rilasciate a Dazn, (di seguito riportate). “panchina per Raspadori? È un grande professionista e lo dimostra sempre, si è allenato in maniera eccelsa. Per un ragazzo della sua età tutte queste voci di mercato possono creare confusione e penso sia solo una scelta tecnica perché il ragazzo è a disposizione. C’è una trattativa in corso, non è in stallo, sono le ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) La trattativa Napoli-dopo un lungo periodo sembra pronta a decollare. Dopo aver raggiunto ormai da tempo l’accordo con il giocatore, i due club stanno cercando di limare gli ultimi dettagli per quella che sarà la cifra dell’affare. A confermare quanto appena detto, due segnali importanti: ladidi questa sera contro lae le parole di Giovannirilasciate a Dazn, (di seguito riportate). “per? È un grande professionista e lo dimostra sempre, si è allenato in maniera eccelsa. Per un ragazzo della sua età tutte queste voci di mercato possono creare confusione e penso sia solo una scelta tecnica perché il ragazzo è a disposizione. C’è una trattativa in corso, non è in st, sono le ...

