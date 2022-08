Eredivisie | il Twente domina e avvisa la Fiorentina Esordio di Lucca con l’Ajax

Leggi su sportface

(Di domenica 14 agosto 2022) Ilha sconfitto il Sittard per 3-0, in occasione della seconda giornata dell’2022/2023, confermandosi una rivale pericolosa per la. La compagine toscana, infatti, dovrà sfidare gli olandesi nel contesto dei play-off della Conference League, facendo fronte a una squadra giovane, dal calcio offensivo e dal rendimento generalmente costante; nel tris rifilato al Sittard, in rete Van Wolfswinkel, Brenet e Misidjan per il, con pratica già chiusa all’alba del secondo tempo. Oltre i discorsi europei con laprotagonista, invece, da segnalare l’nel calcio dei Paesi Bassi per Lorenzo, prodigioso centravanti italiano arrivato in Olanda dal Pisa. Dopo aver ricevuto offerte italiane di vario tipo, l’attaccante azzurro ha ...