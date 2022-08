La difesa di Mattarella, da Letta a Di Maio. Calenda: «Il Cav dice cose gravi, non è in se». Meloni: «Presidenzialismo, riforma seria» (Di venerdì 12 agosto 2022) Presidenzialismo e subito dopo dimissioni di Sergio Mattarella. La proposta del giorno di Silvio Berlusconi ha suscitato una rapida reazione da parte di Terzo Polo e centrosinistra e persino un distinguo – ma senza esplicita presa di distanza – da parte della front runner della coalizione di centrodestra, Giorgia Meloni. Il primo a replicare in toni gravi è stato il segretario dem, Enrico Letta: «Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la destra l’unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd. Lui dice che se vince vuole cambiare la Costituzione in senso peggiorativo» e «attacca Mattarella mentre noi lo difendiamo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022)e subito dopo dimissioni di Sergio. La proposta del giorno di Silvio Berlusconi ha suscitato una rapida reazione da parte di Terzo Polo e centrosinistra e persino un distinguo – ma senza esplicita presa di distanza – da parte della front runner della coalizione di centrodestra, Giorgia. Il primo a replicare in toniè stato il segretario dem, Enrico: «Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la destra l’unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd. Luiche se vince vuole cambiare la Costituzione in senso peggiorativo» e «attaccamentre noi lo difendiamo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a ...

