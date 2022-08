Can Yaman: Sandokan Cancellato Dai Palinsesti! (Di venerdì 12 agosto 2022) Can Yaman doveva essere il protagonista di Sandokan, ma il progetto sembra essere sfumato dato che la fiction non compare più neppure nei palinsesti della Rai… Can Yaman è ancora amatissimo in Italia, nonostante sia passato diverso tempo quando le sue soap turche sono andate in onda. Dopo essere comparso in Che Dio ci aiuti, non manca molto alla messa in onda di Viola come il mare. Purtroppo, però, c’è anche una brutta notizia per i suoi fan, che probabilmente era nell’aria già da un po’ di tempo. Ha a che fare con Sandokan che, dopo essere stato rinviato più volte, sembra proprio sia stato definitivamente Cancellato. Can Yaman: Sandokan Cancellato dai palinsesti Rai! Can Yaman è molto amato in Italia e tanti fan lo sostengono. In ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 12 agosto 2022) Candoveva essere il protagonista di, ma il progetto sembra essere sfumato dato che la fiction non compare più neppure nei palinsesti della Rai… Canè ancora amatissimo in Italia, nonostante sia passato diverso tempo quando le sue soap turche sono andate in onda. Dopo essere comparso in Che Dio ci aiuti, non manca molto alla messa in onda di Viola come il mare. Purtroppo, però, c’è anche una brutta notizia per i suoi fan, che probabilmente era nell’aria già da un po’ di tempo. Ha a che fare conche, dopo essere stato rinviato più volte, sembra proprio sia stato definitivamente. Candai palinsesti Rai! Canè molto amato in Italia e tanti fan lo sostengono. In ...

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - Devitofrances16 : @tepetaklakek Questo è Can Yaman non c'è da stupirsi ma solo da applaudire ???????????????? - RossellaSantac : @MrsIdontknow25 @Annalis54505413 @LianaMatty @SusyMely1 @CassolaSilvia @LetiziaFini Io difendo a prescindere uomo o… - Erosofficiale : I capelli bianchi Si intravedono Da can Yaman a Richard Gere è un attimo ma resto umile - ANTONIE00297505 : RT @ANTONIE00297505: Buon martedì mondo! Sempre con il più affascinante, sensuale, carismatico, eccezionale e chi ne ha più ne metta,il nos… -