Cina-Taiwan, la fase calda è passata. Pechino passa ai "pattugliamenti regolari"

Roma, 10 ago – Tra Cina e Taiwan un po' di quiete, dopo settimane di tensioni.

Cina, ora "pattugliamenti regolari" intorno Taiwan

Ennesimo bluff o pausa di riflessione? In ogni caso, le tensioni peggiori tra Cina e Taiwan sembrano – per il momento – alle spalle, come riportato da Tgcom24. Specialmente dopo gli ultimi annunci di Pechino, che ha dichiarato che le "operazioni militari congiunte intorno all'isola di Taiwan sono state completate con successo". Il governo cinese controllerà "i cambiamenti della situazione nello stretto di Taiwan", e gli uomini del suo esercito "continueranno a svolgere addestramento e preparativi militari, organizzeranno regolarmente pattuglie di prontezza al combattimento".

