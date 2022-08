Napoli, tra Szoboszlai e Barak per il dopo Fabian: le ultime (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli con la possibile cessione di Fabian Ruiz starebbe pensando a Szoboszlai o Barak per rinforzare la mediana La possibile cessione di Fabian Ruiz al Psg, potrebbe cambiare le strategie in casa Napoli per gli acquisti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le piste per il dopo Fabian sono sostanzialmente due. La prima porta all’ungherese Szoboszlai, le richieste sono alte circa 25 milioni ma è la pedina ideale per lo scacchiere di Spalletti. L’alternativa è Barak del Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Ilcon la possibile cessione diRuiz starebbe pensando aper rinforzare la mediana La possibile cessione diRuiz al Psg, potrebbe cambiare le strategie in casaper gli acquisti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le piste per ilsono sostanzialmente due. La prima porta all’ungherese, le richieste sono alte circa 25 milioni ma è la pedina ideale per lo scacchiere di Spalletti. L’alternativa èdel Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

