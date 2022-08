(Di martedì 9 agosto 2022), 9 ago. - (Adnkronos) - "E' difficile definire il. A Liverpool quello stile dimi si addiceva bene, dipende dal tipo di gioco. Non è automatico che unlo sia per tutte le squadre. La mia speranza è quello diilper la". Lo dice Georginionel corso della conferenza stampa di presentazione da giocatore della. "Ho scelto laper la manifestazione di interesse che ha manifestato nei miei confronti -aggiunge il 31enne olandese-. Tanti calciatori mi hanno parlato bene sia della città che del club: Salah, Strootman e anche Hakimi, che ha giocato da avversario ...

Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - Gazzetta_it : La Roma piazza un altro colpo: preso #Wijnaldum - AliprandiJacopo : ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo… - salvione : Wijnaldum: 'Sarò perfetto per la Roma. Che accoglienza dai tifosi!' - sportli26181512 : Wijnaldum: 'Roma, sarà un matrimonio perfetto. Tutti vorrebbero lavorare con Mou...': Wijnaldum: 'Roma, sarà un mat… -

Il Sannio Quotidiano

Nato a Rotterdam l'11 novembre 1990 e di origine surinamese,è cresciuto nel Feyenoord e nel 2011 è passato al PSV Eindhoven, un movimento certamente non banale nelolandese, ...L'ovazione per Dybala e, i fiori all'occhiello della campagna estiva, ma anche i grandi applausi per Nemanja Matic , leader dello spogliatoio e già certezza della squadra di Mourinho . È ... Calcio: Wijnaldum, ‘voglio essere il centrocampista perfetto per la Roma’ Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – “E’ difficile definire il centrocampista perfetto. A Liverpool quello stile di calcio mi si addiceva bene, dipende dal tipo di gioco. Non è automatico che un centrocampist ...Wijnaldum si presenta ufficialmente ai suoi tifosi. Ecco le sue parole nella conferenza stampa a Trigoria, subito dopo quelle del gm Pinto. «Sono stanco ma felice di aver portato Gini ...