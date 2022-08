Ancora sbarchi a Lampedusa, hotspot di nuovo pieno (Di lunedì 8 agosto 2022) Con le elezioni ormai alle porte, il tema migranti torna d'attualita' con le promesse del centrodestra di ripristinare i decreti sicurezza e bloccare l'arrivo dei barchini sulle coste italiane. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Con le elezioni ormai alle porte, il tema migranti torna d'attualita' con le promesse del centrodestra di ripristinare i decreti sicurezza e bloccare l'arrivo dei barchini sulle coste italiane. ...

BelpietroTweet : Dopo aver negato l’evidenza, il quotidiano progressista si accorge che c’è un’emergenza in atto. Ma, sorpresa, ne a… - AlexBazzaro : Un Ministro dell’Interno che a Lampedusa fa “sparire i profughi” prima dell’arrivo di Salvini. Lo stesso Ministro c… - chedisagio : Incredibile come la pandemia, l'organizzazione della sanità pubblica, i danni del post covid a livello fisico e men… - Ori254 : RT @serebellardinel: La #destra di #Salvini e #Meloni,per qualche voto in più ,in Campagna Elettorale #ElezioniPolitiche2022 rispolvera il… - alepileri67 : RT @serebellardinel: La #destra di #Salvini e #Meloni,per qualche voto in più ,in Campagna Elettorale #ElezioniPolitiche2022 rispolvera il… -